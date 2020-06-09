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Армия Хафтара объявила о смене стратегии в Ливии 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Армия Хафтара объявила о смене стратегии в Ливии
Фото: Manu Brabo / AP
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара придумала новую стратегию в регионе. О ее смене объявил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Al-Hadath TV в своем Twitter-аккаунте.
По словам аль-Мисмари, армия будет активно использовать авиацию. Кроме того, он заявил, что силы правительства национального согласия (ПНС), установившие контроль над городом Тархуна, совершили много «антиисламских» преступлений.
Представитель ЛНА сообщил о 20 тысячах человек, которые были вынуждены покинуть город из-за нападение поддерживаемых Турцией экстремистских группировок.
Силы ПНС отбросили ЛНА от столичного региона 4 июня. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи. Позже стало известно о возвращении контроля над районами Аль-Вашка и Аль-Багла.
Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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В мире , Ливия
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