Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией 

«У нас с Белоруссией помимо авиасообщения, есть железнодорожное и автодорожное сообщение. Насколько известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясно с эволюцией, с динамикой самой пандемии. Но ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ», — приводит его слова РИА «Новости».

«Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. И я думаю, так и будет, как только всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль, и соответствующие органы с нашей стороны, со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим опять границу в прежнем, свободном, открытом режиме», — добавил Руденко.

Напомним,16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей.

С 27 марта Россия закрыла все международные полеты — за исключением рейсов по возвращению россиян, а также грузового и почтового авиасообщения. Меры были приняты для защиты россиян от коронавируса.