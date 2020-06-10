США отреагировали на отказ Китая от переговоров

США призывают КНР пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с РФ по стратегической стабильности, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию, завила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

"Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Он должен пересмотреть это. Чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы. Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил. В Вене Китай ждет место за столом переговоров", — написал Биллингсли в Twitter.

Российско-американские переговоры намечены на 22 июня в Вене.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.