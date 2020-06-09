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Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «24 канал».
«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче», — пояснил Зеленский в интервью «Украинской правде».
По его словам, он предлагал соратникам: «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Тогда бы люди поняли, что коронавирус — «это страшно», но «это не чума», считал украинский лидер. «Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшен, когда люди считали, что мы все умрем», — пояснил Зеленский.
Однако от предложения отказались, решив, что это «перебор». Зеленский добавил, что семья не простила бы ему такой шаг. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — подытожил он.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом более 27 тысяч человек, почти 800 из них умерли, свыше 12 тысяч выздоровели.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Украинская правда
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