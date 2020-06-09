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Зеленский хотел заразиться коронавирусом 

Артём Кульша и ещё 21 34 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский хотел специально заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19, чтобы украинцам стало легче. Об этом он сам сообщил «Украинской правде».
Зеленский заверил, что не боится коронавируса SARS-CoV-2 вообще. Также он рассказал, что в самом начале пандемии инфекции COVID-19, когда на Украине царила депрессия, был очень страшный момент и люди думали, что все они умрут, он предложил своей команде устроить так, чтобы он заразился.
«Я хотел на себе пройти этот этап, чтобы людям было легче, чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо, но чтобы поняли и то, что это не чума, чтобы не было депрессухи», — объяснил президент.
Он сообщил, что отказался от этого намерения, так как вместе с командой решил, что это слишком, перебор. Кроме того, его не простили бы родные — сказали бы, что он сумасшедший, «и, в принципе, были бы правы».
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,1 миллиона человек. На Украине число заболевших превысило 28,4 тысячи человек, число выздоровевших — 12,8 тысячи человек, а число умерших достигло 818 человек.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Украинская правда
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