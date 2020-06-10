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Япония возьмет на себя инициативу по разработке заявления G7 по Гонконгу 

Газета.Ru и ещё 4 29 минут назад
Япония намерена возглавить G7 по заявлению по Гонконгу
Фото: РИА Новости
Япония намерена взять на себя инициативу по разработке совместного заявления G7 о ситуации вокруг Гонконга, связанной с решением Пекина подготовить законопроект о национальной безопасности на территории. Об этом передает ТАСС со ссылкой на японского премьер-министра Синдзо Абэ.
"Япония намерена взять на себя инициативу в G7, исходя из необходимости публикации единого заявления, основанного на принципе "одна страна — две системы", — заявил Абэ.
Ранее в СМИ появилась информация, что внешнеполитические ведомства стран G7 согласовывают текст совместного заявления, в котором предполагается потребовать от Китая пересмотреть решение о подготовке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Япония
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