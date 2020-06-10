Япония намерена возглавить G7 по заявлению по Гонконгу

Япония намерена взять на себя инициативу по разработке совместного заявления G7 о ситуации вокруг Гонконга , связанной с решением Пекина подготовить законопроект о национальной безопасности на территории. Об этом передает ТАСС со ссылкой на японского премьер-министра Синдзо Абэ

"Япония намерена взять на себя инициативу в G7, исходя из необходимости публикации единого заявления, основанного на принципе "одна страна — две системы", — заявил Абэ.

Ранее в СМИ появилась информация, что внешнеполитические ведомства стран G7 согласовывают текст совместного заявления, в котором предполагается потребовать от Китая пересмотреть решение о подготовке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.