Пока вы не уснули: поворот в нефтяной войне РФ и саудитов 

«Газпром» поставил Белоруссии условие
Пересмотр действующих контрактов, учитывающих цены на газ для Белоруссии в 2020 году, не возможен, заявил в письме белорусскому министру энергетики глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Россия и саудиты отменили нефтяную войну
Саудовская Аравия подняла цены на нефть, нивелировав почти все скидки, предоставленные покупателям после начала ценового конфликта с Россией.
В Москве отменят пропуска
С 9 июня в Москве будут отменены режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
New Yorker опубликовал юмористическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что президент США Дональд Трамп мог бы обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне протестов.
Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений находится в компетенции главы региона. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене режима самоизоляции и системы электронных пропусков в столице.
Удар по мигрантам: Россияне получат преимущество
Российские власти задумались о введении нормы, обязывающей работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу.
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Жители столицы продолжат носить маски и перчатки в общественных местах после отмены ограничений. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
"Низость и подлость: я ему больше руки не подам"
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не простит актеру Марату Башарову избиение жены.
Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин в курсе ситуации, которая сложилась вокруг авторской программы режиссера Никиты Михалкова «БесогонТВ».
Путин увеличил детские пособия
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличивается в 2 раза — до 6752 руб.