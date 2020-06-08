Пока вы не уснули: поворот в нефтяной войне РФ и саудитов 

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«Газпром» поставил Белоруссии условие

Пересмотр действующих контрактов, учитывающих цены на газ для Белоруссии в 2020 году, не возможен , заявил в письме белорусскому министру энергетики глава «Газпрома» Алексей Миллер

Россия и саудиты отменили нефтяную войну

Саудовская Аравия подняла цены на нефть , нивелировав почти все скидки, предоставленные покупателям после начала ценового конфликта с Россией.

В Москве отменят пропуска

С 9 июня в Москве будут отменены режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков

"Путин отказал Трампу выделить военных для охраны"

New Yorker опубликовал юмористическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что президент США Дональд Трамп мог бы обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне протестов.

Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве

Удар по мигрантам: Россияне получат преимущество

Российские власти задумались о введении нормы , обязывающей работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу.

Стала известна судьба масочного режима в Москве

Жители столицы продолжат носить маски и перчатки в общественных местах после отмены ограничений. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Низость и подлость: я ему больше руки не подам"

Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин в курсе ситуации , которая сложилась вокруг авторской программы режиссера Никиты Михалкова «БесогонТВ».

Путин увеличил детские пособия