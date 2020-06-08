Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс 

Газета.Ru 43 минуты назад
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Фото: РИА Новости
Власти Украины разработали карты нового административного деления областей страны, включив в перечень неподконтрольные территории Донбасса и российский Крым. Изменения проводятся в рамках так называемой децентрализации, которая уже вызвала ряд протестов со стороны украинцев. При этом эксперты отмечают, что новая реформа — лишь предлог для получения контроля над местным самоуправлением.
Министерство развития общин и территорий Украины подготовило проект формата будущих украинских районов в рамках реформы административно-территориального устройства страны.
Карты нового административного деления по всем украинским областям опубликованы на государственном портале «Децентрализация». Согласно проекту, в большинстве регионов Украины число районов уменьшится примерно в 3-5 раз. К примеру, в Киевской области 25 районов объединят в шесть.
Проект будущего преобразования Украины должны утвердить в центральных органах исполнительной власти, облгосадминистрациях и ассоциациях органов местного самоуправления. Как заявили в украинском министерстве развития общин и территорий, карты будущих районов подготовлены с учетом предложений областных администраций, по рекомендациям, в новых округах должны проживать как минимум 150 тыс. человек.
При этом изменения, представленные ведомством, не окончательные и могут быть дополнены на стадии согласования, в частности на уровне правительства Украины.
Планы властей Украины по децентрализации обсуждаются уже второй год, постепенно приобретая окончательную концепцию. Киев хочет создать трехуровневую систему, в которой районы и области заменят общины, округа и регионы. Основной единицей местного самоуправления будут общины городов, сел или поселков.
На данный момент на территории страны 490 районов, 26 из них полностью покрыты объединенными территориальными общинами, в рамках которых сосредоточены все полномочия районных администраций и советов. Какое количество подобных территориальных образований будет создано в итоге, пока неясно.
Хотя реформа еще не завершена, она уже встречает сопротивление со стороны украинцев. Так, проблемы возникли в Болградском районе Одесской области. Власти собираются поделить территорию на пять общин, что вызвало серию протестов со стороны местных жителей, а также болгарских депутатов.
Дело в том, что в этом районе проживают этнические болгары. В соответствии с предварительными планами, их община будет разделена, что вызывало гнев парламента Болгарии. Депутаты призвали болгарские власти обеспечить целостность общины в Одесской области, за что получили обвинение во вмешательстве со стороны Киева.
Недовольство болгарской стороны поддерживают и жители украинского района, которые организовали несколько демонстраций против изменений. С их точки зрения, власти Украины пытаются искусственно раздробить их общину и не принимают встречные предложения, позволяющие провести реформу без ущерба для болгарского меньшинства.
проблема, связанная с перекраиванием районов в процессе децентрализации, касается не только болгар, но и многих других регионов Украины, поскольку под предлогом реформы власти ставят под контроль местное самоуправление.
Изначально идея заключалась в передаче больших денежных средств на места — в села, поселки и городки, — которые до этого получали районные и областные советы, указывают обозреватели издания, однако вместо передачи средств непосредственно населенным пунктам их будут отдавать новым образованиям — объединенным территориальным общинам.
Эти административно-территориальные единицы объединяют несколько населенных пунктов и утверждают собственный совет и главу, в то время как советы городков и сел ликвидируются. Кроме того, в начале считалось, что процесс создания общин будет добровольным, то есть жители сами отказываются от административно-территориальной самостоятельности. Однако в итоге формирование должно пройти через обладминистрации и кабмин — без их одобрения они не смогут получить финансирование.
К слову, одним из неоднозначных моментов нового проекта формата будущих украинских районов стало размещение планов по Донецкой и Луганской области, а также российскому Крыму.
Согласно документу, власти Украины решили осуществить административное деление территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР до завершения конфликта в Донбассе и принятия особого статуса региона. Так, республики получили по 3 и 4 района соответственно.
В Донецке и Луганске вряд ли последуют новому плану Киева, стороны до сих пор не могут добиться полного соблюдения режима прекращения огня, не говоря уже о других аспектах урегулирования конфликта. Впрочем, для властей Украины их территории считаются «временно оккупированными», а значит они должны быть упомянуты в реформе.
Вероятно, по таким же причинам в проекте указан и Крым, который вошел в состав России в марте 2014 года. Присоединение прошло после референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, однако Украина и ряд западных стран отказываются признавать его итоги.
Для полуострова украинские власти подготовили сокращение действующих районов с 14 до 10, а также ликвидацию 11 городов республиканского значения. В частности, Севастополь на представленной карте — лишь часть Бахчисарайского района, а не отдельная административно-территориальная единица. Тем не менее, планы по Крыму осуществить не удастся, так как в Москве последовательно называют вопрос статуса полуострова закрытым.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Газета.Ru: последние новости
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Как Дональд Трамп испортил отношения с Евросоюзом Как Дональд Трамп испортил отношения с Евросоюзом Трамп назвал экс-министра обороны самым переоцененным генералом Трамп назвал экс-министра обороны самым переоцененным генералом
Комментарии
В мире , Украина , Правительство Украины , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы
Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы
Ким Чен Ын удивил необычным внешним видом
Ким Чен Ын удивил необычным внешним видом
Путин дал поручения по пособиям по безработице
Путин дал поручения по пособиям по безработице
В кабмине разъяснили порядок выезда за границу
В кабмине разъяснили порядок выезда за границу
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Новости партнеров
Видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы
02:50
Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение