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Трамп ответил на требования упразднить полицию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 53 минуты назад
Трамп ответил на требования упразднить полицию
Фото: ТАСС
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал сумасшествием требования лишить финансирования или упразднить полицию.
«Закон и порядок, а не лишать финансирования или упразднять полицию. Радикальные левые демократы сошли с ума!» — написал Трамп в своем Twitter.
Ранее в центре столицы Соединенных Штатов демонстранты возобновили погромы магазинов. До этого в течение субботы акции протеста в Вашингтоне носили мирный характер.
Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.
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В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп
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