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Эрдоган велел Греции «знать свое место» при обсуждении собора Святой Софии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 3 часа назад
«Греции нужно знать свое место»
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на недовольство Греции планами Анкары превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Эрдоган отметил, что «Греция недовольна» планами «превратить Айя-Софию в мечеть». Он подчеркнул, что Турция является «демократичным государством». По его словам, «если будет сделан такой шаг, то для того» в Турции «есть парламент».
Президент Турции заявил, что его стране «не нужно ни у кого спрашивать разрешения», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT.
«Мы ждем решения Госсовета и поступим в зависимости от этого», — сказал он, добавив, что «Греции нужно знать свое место».
Напомним, еще в 2019 году Эрдоган заявил, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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В мире , Реджеп Эрдоган , РИА Новости , Турция
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