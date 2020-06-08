Пауэлл отказался считать Россию врагом 

Россия не является врагом США , так как не планирует нападать на страну, но при этом Вашингтон тратит огромные суммы на оборону, заявил в интервью CNN бывший глава американского Госдепа Колин Пауэлл

Однако Пауэлл возмутился заявлениями американского лидера Дональда Трампа о том, что Москву можно было бы принять в G7. По словам Пауэлла, глава государства не может принимать такие решения единолично.

«Отвечу вот что: с какой стати он принимает подобное решение в тот момент, когда Россию называют одним из четырех врагов, с которыми нам нужно разобраться? На самом деле, она в этот список не входит — Россия не является одним из наших четырех противников», — приводит слова политика RT.

«Итак, Пентагон сейчас назвал нашими четырьмя противниками Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Ни один из них нападать на нас прямо сейчас не собирается. А мы, между тем, тратим огромные деньги. Нам надо дойти до проблем в Афганистане, Сомали и других местах и начать участвовать в их решении», — пояснил Пауэлл.

Ранее Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента США Джо Байдена , став первым высокопоставленным членом Республиканской партии , который публично поддержал соперника республиканцев на будущих выборах президента.

Отвечая на вопрос о том, почему так важно предотвратить переизбрание Дональда Трампа, Пауэлл заявил, что не считает его работу эффективной и что «Трамп все время лжет».

В ответ на это глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Пауэлл несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке с участием США. По словам Трампа, именно Пауэлл говорил, что у Ирака есть оружие массового поражения. Президент США подчеркнул, что такого оружия «не было», но США «ввязались в войну».

Кроме этого, Дональд Трамп назвал Пауэлла «занудой», который «будет голосовать за другого зануду, Сонного Джо Байдена».

Телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что Пауэлл зря сделал такое заявление. Политика он назвал «трагической личностью». По словам Соловьева, Пауэлл — «боевой генерал, который вынужден был пожертвовать своей репутацией и карьерой ради довольно странного выступления в Совбезе ООН с пробиркой. Поэтому его нынешнее заявление — лучшее высказывание в пользу Трампа, которое могло бы быть».

Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.