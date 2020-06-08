В Греции открылись бары и ночные клубы 

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Греции в режиме ограничений заработали с понедельника бары и ночные клубы. Администрация заведений должна будет следить за числом посетителей и необходимостью соблюдения социальной дистанции, в противном случае, их ждет штраф, отмечает «Интерфакс».

С конца мая в Греции заработали веранды кафе и ресторанов, с сегодняшнего дня им разрешили принимать посетителей и внутри помещений.

В Греции выявлено относительно низкое число заболевших коронавирусом — около 3 тысяч человек, 180 человек скончались.