Ким Чен Ын удивил необычным внешним видом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике после трехнедельного отсутствия в новом и не типичном для себя наряде и приподнятом настроении. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Ким Чен Ын оставил свой обычный наряд — черные и серые костюмы — и надел белую рубашку на заседание Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи . Daily Mail указывает, что другие члены партии сидели довольно близко друг от друга, даже несмотря на опасность заражения коронавирусом.

В последние два месяца лидер Северной Кореи несколько раз пропадал на длительное время. 24 мая он впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике. Глава республики провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и обсудил требования по укреплению сил национальной обороны.

В середине апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за этого появились слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии». Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фотографии Кима с церемонии открытия нового завода.