Ким Чен Ын удивил необычным внешним видом 

«Уважаемый верховный руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании политбюро», — говорится в сообщении.

Главной темой заседания стало развитие химической промышленности, которую руководство республики наряду с метуллургической промышленностью рассматривает в качестве «двух столпов самодостаточной экономики» Северной Кореи.

Британская Daily Mail обратила внимание на необычный внешний вид лидера КНДР. Вместо привычных черных и серых костюмов Ким Чен Ын был одет в белую рубашку без пиджака. Отмечается также, что председатель КНДР находился в приподнятом настроении и единственным из участников заседания соблюдал безопасную дистанцию.

Как сообщал «Рамблер», в апреле появились слухи о болезни или даже смерти Ким Чен Ына после того, как он более 20 дней не появлялся на публике. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений, после чего снова пропал более чем на 20 дней. 22 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в курортном комплексе Вонсан на побережье, где ведет непубличную деятельность.