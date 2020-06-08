Ким Чен Ын удивил необычным внешним видом 

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Уважаемый верховный руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании политбюро», — говорится в сообщении.
Главной темой заседания стало развитие химической промышленности, которую руководство республики наряду с метуллургической промышленностью рассматривает в качестве «двух столпов самодостаточной экономики» Северной Кореи.
Британская Daily Mail обратила внимание на необычный внешний вид лидера КНДР. Вместо привычных черных и серых костюмов Ким Чен Ын был одет в белую рубашку без пиджака. Отмечается также, что председатель КНДР находился в приподнятом настроении и единственным из участников заседания соблюдал безопасную дистанцию.
Как сообщал «Рамблер», в апреле появились слухи о болезни или даже смерти Ким Чен Ына после того, как он более 20 дней не появлялся на публике. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений, после чего снова пропал более чем на 20 дней. 22 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в курортном комплексе Вонсан на побережье, где ведет непубличную деятельность.