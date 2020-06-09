США делают одолжение Путину

Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточное финансирование НАТО , и вот он перешел от слов к делу, пишет Süddeutsche Zeitung. США намерены вывести из Германии 9,5 тысяч солдат. Это скажется не только на способности НАТО к быстрому реагированию, но и на операциях США в Африке и на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные, по его мнению, военные расходы и грозился вывести американские войска с ее территории. Теперь он от слов переходит к делу. По информации газеты The Wall Street Journal, советник Трампа по вопросам безопасности Роберт О‘Брайен (Robert O'Brien) подписал распоряжение, согласно которому Германию к сентябрю должны покинуть 9,5 тысяч американских военных. Они будут переброшены в другие европейские страны НАТО или вернутся в США. Кроме того, с нынешних 52 тысяч до 25 тысяч сократится максимальное число американских солдат, находящихся в Германии одномоментно.

При этом некоторые эксперты, в частности бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес (Ben Hodges) и бывший командующий американскими войсками при НАТО Иво Даадлер (Ivo Daadler), считают, что вторая часть этого распоряжения будет иметь даже еще большие последствия. Сейчас в Германии находятся 34,5 тысяч солдат армии США, а также 17 тысяч гражданских лиц. Если частичный вывод американских войск состоится, то новый лимит остающихся на территории страны военных будет исчерпан. И тогда американцы больше не смогут временно перебрасывать в Германию крупные части своих сил, к примеру, для участия в учениях, как это бывало до сих пор. Придется закрыть объекты, имеющие важное значение для американского военного присутствия в Европе, Африке, Афганистане и на Ближнем Востоке, в том числе целый ряд штабов и логистических центров.

Трамп хочет также сократить военное присутствие в Ираке и вывести войска из Афганистана

Крупнейшей военной базой американских войск за пределами США является аэродром Рамштайн. Там же находятся штаб ВВС США в Европе и главный логистический центр по обеспечению операций на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке. Кроме того, именно оттуда ведется управление полетами беспилотных летательных аппаратов. Раненых солдат из этих регионов американцы эвакуируют в крупнейший за пределами США военный госпиталь Ландштуль. А в Мизау, в 15 километрах от Рамштайна, находится крупнейший за пределами США американский арсенал.

В переоборудование и модернизацию объектов в Рамштайне и Ландштуле США вложили миллиарды долларов. Им невозможно найти адекватную замену в ближайшей перспективе. То же самое можно сказать и о базе в Висбадене-Эрбенхайме, где, кроме европейской штаб-квартиры армии США, размещаются также представители американских спецслужб.

Впрочем, Трамп также планирует сократить военное присутствие в Ираке и вывести войска из Афганистана. Вместе с этим может действительно дойти и до сокращения военной инфраструктуры в Германии.

Под Штутгартом находятся штаб-квартиры командования американских войск в Европе и Африке, а в Бёблингене — командование американских ВМС в Европе и Африке. Полигон Графенвёр — по утверждению армии США, самый технически совершенный в Европе — играет важную роль для совместных учений американских солдат, дислоцированных в расположенном неподалеку Фильзеке, а также для частей других стран НАТО. Кроме того, там могут проводиться учения танковых войск и ВВС с применением боевого оружия, что для Европы редкость.

По данным журнала Der Spiegel, члены Конгресса уже проинформированы о выводе из Германии от 5 до 15 тысяч солдат. А The Wall Street Journal утверждает, что Пентагон еще только должен дать окончательное согласие на воплощение в жизнь этого плана. При этом согласие Совета национальной безопасности, вопреки обычной практике, для принятия данного решения не требуется.

По утверждению The New York Times, Германию должны покинуть самолеты F-16 и части поддержки. Поскольку F-16 в Рамштайне отвечают за охрану военной базы, вероятна передислокация 52-й эскадрильи из Шпангдалема (земля Рейнланд-Пфальц), где дислоцированы около 5 тысяч военных и гражданских лиц. Вывод американских солдат возможен с территории федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Бавария. Многие из расположенных там объектов нужны, чтобы в экстренном случае быстро перебросить дополнительные силы в Европу и организовать сопоставимую инфраструктуру в других странах, если скорость реагирования армии США и НАТО не будет подорвана.

Впрочем, переброска всего за три месяца 9,5 тысяч военных, многие из которых живут в Германии вместе с семьями, стала бы «большим вызовом с точки зрения логистики», заметила редакция Stars and Stripes. Кроме того, президент в прошлом уже неоднократно объявлял о планах по выводу войск, в частности из Сирии, но так и не осуществлял их. Вдобавок ко всему Трамп вновь поднял тему вывода американских контингентов из Южной Кореи и Японии.

Планы Трампа вызвали резкую критику в самих Соединенных Штатах. Сенатор-демократ Джек Рид (Jack Reed), занимающий пост заместителя комитета по делам вооруженных сил, назвал их «мелочными и абсурдными». По его словам, этот шаг стал бы «одолжением президенту Владимиру Путину ». Сенатор Элиот Энгель (Eliot Engel), глава комитета по внешней политике, объявил, что республиканцы в Конгрессе будут работать над тем, чтобы отменить данное решение.

Представители правительства оправдывают эти планы тем, что европейцы под давлением Трампа стали больше внимания уделять собственной безопасности, и поэтому американское присутствие в Старом Свете можно и сократить. Впрочем, с этой оценкой едва ли согласятся восточноевропейские члены НАТО.

Но именно они могут выиграть от вывода американских войск из Германии. Так, Польша надеется разместить у себя дополнительные контингенты из США. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) заявил: «Это усилит восточный фланг НАТО».

Однако долгосрочную дислокацию войск НАТО в Польше или странах Балтии было бы проблематично увязать с Основополагающим соглашением между НАТО и Россией, запрещающим постоянное размещение войск альянса на территории его новых членов.