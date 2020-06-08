О газе и предательстве: Лондон против Берлина

Обвинения британским парламентарием Германии в предательстве Европы из-за "Северного потока-2" поднимают ставки в конфликте, который разгорается у Берлина с США. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил эксперт Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.

Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за "спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой " по проекту "Северный поток-2".

"Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный на бумаге защите континента от возможного вмешательства и влияния России", — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне новостей, что в Конгресс США внесли законопроект для введения дополнительных санкций к проекту российско-немецкого газопровода. Кавчинский уверен, что Германия как один из важнейших членов Евросоюза становится более подверженной российскому влиянию, "привязывая свою промышленную мощь" к российской энергетической сети. Сейчас, по мнению британца, Лондон должен "поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы "Северный поток-2" никогда не закончили".

"Великобритания вышла из Евросоюза, так что терпеть подобные нападки с ее стороны ради солидарности в альянсе Германия больше не обязана, — отмечает Камкин. — С тем же успехом Берлин может обвинить Лондон в предательстве интересов ЕС и европейских ценностей. Подоплека происходящего кроется в экономических и политических отношениях Британии с Соединенными Штатами — мы видим, как европейская сторона поддерживает политику заокеанского союзника.

С другой стороны, Кавчинский может просто выступать лоббистом политических сил и бизнеса, которым введение "Северного потока-2" не выгодно. Ведь этот проект превратит Германию в крупнейший газораспределительный хаб Европы, что далеко не всем в Великобритании нравится. Нападки примитивные и повторяют давно используемые пропагандой тезисы, что Германия из-за газопровода становится энергетической заложницей России. Хотя сам факт строительство трубопровода не обязывает ФРГ покупать поставляемый по нему газ, это манипуляция фактами".

"Северный поток-2" нужен ФРГ

Как оказалось, Кавчинский ранее добивался введения Британией односторонних санкций против "Северного потока-2" и даже лично пытался убедить в такой необходимости премьера страны Бориса Джонсона . Но не преуспел — правительство ответило, что ввести ограничительные меры в переходный период в одностороннем порядке невозможно, Лондон должен следовать санкционному режиму Брюсселя. Под переходным периодом подразумевался процесс выхода страны из ЕС.

На прошлой неделе стало известно, что группа парламентариев США внесла в Конгресс законопроект о новых санкциях к "Северному потоку-2". Они подразумевают запрет страховать иностранным компаниям российский трубоукладчик "Академик Черский", которое займется достройкой подводного участка. Кроме того, санкции подразумевают запрет на любые портовые услуги судну — от заправки до переоборудования. В Германии на подобные угрозы отреагировали бурными протестами.

"Для Германии строительство "Северного потока-2" — вопрос энергобезопасности. Страна приняла решение отказаться от атомной энергетики, и при этом активно сокращает использование бурого угля в производстве электроэнергии. То есть газ становится основным видом сырья для обеспечения страны светом, теплом и энергией для производства. Роль "голубого топлива" в экономике и энергетике страны будет только возрастать.

Кроме того, газ является для Германии важным сырьем в химической промышленности — на его основе изготавливается большая товарная номенклатура. Британия же газ добывает и рассчитывает продавать соседям, так что ее позиция по "Северному потоку-2" сравнима со стремлением убрать конкурента. Но столь примитивные политические нападки не могут повлиять на позиции Германии в отношении строящегося трубопровода из России", — подчеркивает Камкин.

Германия устала от нападок

Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV) 5 июня заявил, что планы США подрывают правовую безопасность Евросоюза и могут угрожать десяткам компаний. Глава OAOEV Оливер Хермес подчеркнул: новые санкции грозят привести к большим разногласиям в трансатлантических отношениях. В тот же день представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Штеффен Котре заявил, что Берлин должен ответить санкциями на новые действия США против "Северного потока-2".

Параллельно выступил глава энергетического и экономического комитета немецкого парламента Клаус Эрнст. Он анонсировал введение штрафов на поставляемый из США природный газ, если давление Вашингтона на трансбалтийский газопровод не прекратится. На сегодняшний день трубопровод достроен на 94%, Россия планирует завершить подводные работы до конца нынешнего года.

"Безусловно, чувствуется усталость Германии от нападок на чисто экономический проект газопровода. Анонсированный Эрнстом шаг — крайняя мера, на которую Берлин просто вынуждают, это заметно из контекста заявлений. Пошлины на американский газ — своего рода ультиматум и, что называется, последний довод ФРГ. Но все мы понимает, что власти ФРГ не хотят ссориться с Вашингтоном, потому просто анонсируют арсенал мер, которые готовы применить.