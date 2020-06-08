Обвиняемые по делу MH17 не приехали в суд

Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не явился в нидерландский суд. Об этом сообщает «Европейская правда».

О том, что вторая сессия процесса в Окружном суде Гааги пройдет без подозреваемых, объявил председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс. По его словам, представленные данные будут касаться всех четырех фигурантов, если не будет отдельно указано иное.

Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В суд допущены по два представителя с каждой стороны.

Ранее журналисты независимой платформы Bonanza Media сообщили об обнаружении новых свидетелей в деле о сбитом Boeing MH17. Житель поселка Ольховчик (Донецкая область) Роман рассказал журналистам, что заметил вспышки и слышал хлопки, но не видел взрыва. Он также поведал об одном истребителе, который полетел в сторону города Дебальцево: мужчине ничего не известно о втором самолете, о котором говорят другие свидетели.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.