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ВОЗ заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается 

ТАСС и ещё 8 41 минуту назад
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
Фото: Reuters
Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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"ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших", — сказал он.
"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", — констатировал глава ВОЗ.
Гендиректор напомнил, что в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. В воскресенье это число превысило 136 тыс. за один день.
"Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии", — отметил он.
Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что "большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)".
"Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", — сказал глава ВОЗ.
По его словам, главной угрозой в этих государствах является "самоуспокоенность".
"Мы продолжаем призывать к активному наблюдению", — сказал он, подчеркнув, что необходимо не допустить расширения распространения инфекции, "особенно во время массовых собраний разного рода, которые начинают возобновляться во многих странах".
Гендиректор также соообщил, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.
"Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", — сказал он.
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В мире , ВОЗ
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