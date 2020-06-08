ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

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Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших", — сказал он.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", — констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. В воскресенье это число превысило 136 тыс. за один день.

"Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии", — отметил он.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что "большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)".

"Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", — сказал глава ВОЗ.

По его словам, главной угрозой в этих государствах является "самоуспокоенность".

"Мы продолжаем призывать к активному наблюдению", — сказал он, подчеркнув, что необходимо не допустить расширения распространения инфекции, "особенно во время массовых собраний разного рода, которые начинают возобновляться во многих странах".

Гендиректор также соообщил, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.