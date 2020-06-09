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Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Пашинян посетит парад Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение по приглашению президента РФ Владимира Путина посетить 24 июня парад Победы в Москве. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь председателя армянского правительства Мане Геворкян.
"Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", — отметила она.
1 июня Пашинян в ходе телефонного разговора с российским лидером выразил готовность посетить 24 июня парад Победы в Москве в случае выздоровления от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. В понедельник глава кабмина заявил, что полностью выздоровел.
Как ранее сообщили из Минобороны Армении, в параде в честь Победы по приглашению Минобороны РФ примет участие колонна, состоящая из 75 военнослужащих ВС республики.
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