Пашинян посетит парад Победы в Москве

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение по приглашению президента РФ Владимира Путина посетить 24 июня парад Победы в Москве. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь председателя армянского правительства Мане Геворкян.

"Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", — отметила она.

1 июня Пашинян в ходе телефонного разговора с российским лидером выразил готовность посетить 24 июня парад Победы в Москве в случае выздоровления от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. В понедельник глава кабмина заявил, что полностью выздоровел.

Как ранее сообщили из Минобороны Армении, в параде в честь Победы по приглашению Минобороны РФ примет участие колонна, состоящая из 75 военнослужащих ВС республики.