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Вучич: Сербия хочет быть с ЕС, но её целостность поддерживают Китай и РФ 

ИА Regnum 52 минуты назад
Вучич заявил о тяге к Европе и поддержке России
Фото: РИА Новости
Сербия сотрудничает с Россией и Китаем так же, как и многие другие страны Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) 7 июня.
Вучич отметил, что Сербия не отказывается от евроинтеграции, и добавил, что самый высокий товарооборот у страны имеется именно с государствами ЕС.
«С другой стороны, мы хотим принадлежать к этому сообществу. Но вы не забывайте, что Сербия в специфической ситуации, когда речь идет о Косово и Метохии. Недвусмысленную поддержку целостности Сербии оказывают как раз Китай и Россия, также у нас очень хорошее экономическое и все иные виды сотрудничества с этими странами», — рассказал Вучич.
Президент Сербии подчеркнул, что он выступает за право независимого принятия решений во внешней и внутренней политике, однако его страна будет согласовывать свою внешнюю политику с политикой ЕС по мере приближения к членству в этой организации.
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что из всех стран Западных Балкан Сербия ведет наилучшую политику сбалансированного сотрудничества с Европой и Россией.
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Комментарии
В мире , Александр Вучич , ЕС , Китай , Сербия
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