Вучич заявил о тяге к Европе и поддержке России

Вучич отметил, что Сербия не отказывается от евроинтеграции, и добавил, что самый высокий товарооборот у страны имеется именно с государствами ЕС.

«С другой стороны, мы хотим принадлежать к этому сообществу. Но вы не забывайте, что Сербия в специфической ситуации, когда речь идет о Косово и Метохии. Недвусмысленную поддержку целостности Сербии оказывают как раз Китай и Россия, также у нас очень хорошее экономическое и все иные виды сотрудничества с этими странами», — рассказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что он выступает за право независимого принятия решений во внешней и внутренней политике, однако его страна будет согласовывать свою внешнюю политику с политикой ЕС по мере приближения к членству в этой организации.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что из всех стран Западных Балкан Сербия ведет наилучшую политику сбалансированного сотрудничества с Европой и Россией.