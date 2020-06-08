Британия планировала теракт на базе РФ в Сирии 

Мухаммед Хусейн заявил, что впервые с британскими агентами встретился в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией, куда он попал после побега из Пальмиры. Мужчина подчеркнул, что его заставляли работать на ИГ. По его словам, выйти на него вербовщикам помогли посредники. Его задачей было фотографировать важные объекты российской и сирийской армий и выяснять о них дополнительную информацию.

Он подчеркнул, что ему предоставили необходимое оборудование. Снимки он должен был отправлять через интернет. Мухаммед Хусейн отметил, что британские спецслужбы в частности интересовала степень охраняемости объектов, поскольку в будущем планировалось устроить на одном из них теракт.

Бывший террорист заявил, что был рядовым шпионом, а отряд возглавлял бывший гид из Пальмиры, который знал несколько иностранных языков.