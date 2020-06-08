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Британия планировала теракт на базе РФ в Сирии 

Павел Тиунов 15 минут назад
Британия планировала теракт на базе РФ в Сирии
Фото: ТАСС
Британские спецслужбы вербовали шпионов из числа бывших участников запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ), чтобы впоследствии устроить теракт на одной из российских баз в Сирии, сообщает ТАСС. Об этом рассказал экс-боевик Мухаммед Хусейн Сауд.
"Россия должна убраться с Ближнего Востока"
Мухаммед Хусейн заявил, что впервые с британскими агентами встретился в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией, куда он попал после побега из Пальмиры. Мужчина подчеркнул, что его заставляли работать на ИГ. По его словам, выйти на него вербовщикам помогли посредники. Его задачей было фотографировать важные объекты российской и сирийской армий и выяснять о них дополнительную информацию.
Он подчеркнул, что ему предоставили необходимое оборудование. Снимки он должен был отправлять через интернет. Мухаммед Хусейн отметил, что британские спецслужбы в частности интересовала степень охраняемости объектов, поскольку в будущем планировалось устроить на одном из них теракт.
Бывший террорист заявил, что был рядовым шпионом, а отряд возглавлял бывший гид из Пальмиры, который знал несколько иностранных языков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер потребовал от России «убраться» из ближневосточного региона, поскольку РФ, по его словам дестабилизирует там ситуацию. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты на протяжении 45 лет «держали русских подальше от Ближнего Востока», но ситуация изменилась после лояльной политики сотрудников администрации бывшего президента страны Барака Обамы.
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В мире , Барак Обама , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия
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