Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Русскоязычные байкеры вышли на защиту Брайтон-Бич 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Русскоязычные байкеры вышли на защиту Брайтон-Бич
Фото: Reuters
Участники русскоговорящего байкерского клуба Bratva организовали патрулирование нью-йоркского района Брайтон-Бич, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал основатель и президент мотоклуба Константин Котов.
«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма и прочее. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодарят, что мы им помогаем», — цитирует РИА «Новости» Котова.
При этом, по его словам, на Брайтон-Бич пока «крупного ничего не было, были мелкие хулиганские выходки».
Котов подчеркивает, что огнестрельного оружия у байкеров нет, «хотя хотелось бы». Байкеры могут себе позволить только «кое-какие предметы самообороны», добавил он.
Также президент мотоклуба отметил, что сейчас патрулирование осуществляется каждую ночь до 3-4 часов. В обычное время члены клуба встречаются, общаются, ездят на всевозможные мероприятия байкеров по всей Америке.
При этом в американских СМИ любые отряды самообороны критикуют как потенциальных расистов. По словам Котова, для него защита собственности важнее, чем чье-то мнение о его персоне.
«Те люди, которые делают беспорядки, — они нормальные, а те, кто хочет это предотвратить, — они плохие? Очень хорошо! Мне все равно. Пусть говорят, что хотят», — говорит он.
Котов подчеркивает, что никто не хочет, что Брайтон-Бич превратился в руины, поскольку это место «хорошего времяпрепровождения».
Также байкер высказал мнение на счет колонки в Washington Post, в которой владелица сгоревшего ресторана в Миннеаполисе Хафса Ислам заявила, что понимает поджигателей, поскольку они выражают народный гнев.
Котов заявил, что не признает никакого народного гнева, выражающегося в беспорядках. При этом он не против мирных протестов. Байкер добавил, что является патриотом Америки.
«Если вы мирно хотите что-то высказать, пожалуйста, это свободная страна, каждый имеет право высказать свою точку зрения. Мирно — да, но просто вы же видите, что происходит — мирный (протест), и вдруг превращается совсем не в мирный», — заключил он.
Ранее выходцы из России встали на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время погромов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский — белый мужчина — продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Антирасистский митинг закончился погромами в Брюсселе Антирасистский митинг закончился погромами в Брюсселе Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Депутат Рады заявил о тестировании лабораториями США вирусов на украинцах Депутат Рады заявил о тестировании лабораториями США вирусов на украинцах
Комментарии 2
В мире , Константин Котов , Washington Post , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парад Победы меняет формат
Парад Победы меняет формат
Таран протестующих в США попал на видео
Таран протестующих в США попал на видео
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
«Все давно поделено»: экс-супруга Кокшенова о наследстве
«Все давно поделено»: экс-супруга Кокшенова о наследстве
«Им выплат?» Королеву затравили за маску по цене авто
«Им выплат?» Королеву затравили за маску по цене авто
Видео
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение