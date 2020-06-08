Русскоязычные байкеры вышли на защиту Брайтон-Бич

Члены объединения Bratva MC, куда входят русскоязычные мотоциклисты, вышли на патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке сообщает РИА Новости. Байкеры планируют охранять улицы, где в большинстве своем живут выходцы из СССР, от беспорядков, связанных с протестами против полицейского произвола в отношении афроамериканцев.

Об акции журналистам сообщил руководитель мотоклуба Константин Котов . Он подчеркнул, что на Брайтон-Бич пока крупных беспорядков не было, лишь «мелкие хулиганские выходки». Патрули из байкеров он назвал «дружиной», которая следит за порядком.

«Чтобы не было беспределов, вандализма и прочее», — пояснил он.

Котов отметил, что нью-йоркские полицейские позитивно отреагировали на инициативу русскоязычных мотоциклистов: поддерживают, благодарят. Основатель Bratva MC добавил, что у мотопатрулей нет с собой огнестрельного оружия, но кое-что есть.

«Скажем так, кустарно очень», — завуалировал Котов.

Он не назвал точное количество мотоциклистов, участвующих в патрулировании, но уточнил, что рейды проводятся каждую ночь до 3-4 часов.

Акции протеста против полицейского произвола, как сообщал «Рамблер», возникли после убийства в Миннеаполисе. Полицейский во время задержания чернокожего подозреваемого придушил его коленом. В результате афроамериканец скончался.