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Додон обвинил Шора и Плахотнюка в попытке захватить власть в Молдавии 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Владимир Плахотнюк и Илан Шор, находясь в розыске, пытаются снова вернуться к власти в Молдавии. Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, Плахотнюк и Шор "бежали" за границу, но не оставляют попыток снова "дорваться до власти".
"Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы,.. с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений", — написал Додон.
Он отметил, что Плахотнюк и Шор хотят дестабилизировать политическую обстановку в стране для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, так как по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генпрокурора Молдавии.
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В мире , Видео , Владимир Плахотнюк , Игорь Додон , Илан Шор , Молдова
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