По его словам, Плахотнюк и Шор "бежали" за границу, но не оставляют попыток снова "дорваться до власти".

"Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы,.. с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений", — написал Додон.

Он отметил, что Плахотнюк и Шор хотят дестабилизировать политическую обстановку в стране для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, так как по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генпрокурора Молдавии.