Сегодня утром он написал, что в последние годы Молдавия жила под репрессивным режимом, установленным Плахотнюком, а 8 июня 2019 года режим Плахотнюка удалось свергнуть.

«Есть мнения о том, что олигархическая власть — это второе большое испытание в истории страны после 1992 года, когда вспыхнул трагический конфликт на Днестре», — отметил Додон.

Он назвал победу над олигархией заслугой парламентских партий, предпринявших смелые действия, граждан, морально их поддержавших, и иностранных партнеров, твердо заявивших, что не потерпят злоупотреблений со стороны олигархов.

Также президент заявил, что рисковал жизнью, противостоя Плахотнюку, но назвал решение пойти на это волевым, правильным и необходимым для страны. Кроме того, он добавил, что бежавший из страны Плахотнюк не отказался от планов вернуть себе власть в Молдавии и в настоящее время с этой целью пытается дестабилизировать политическую обстановку в стране.