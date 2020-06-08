Немецкая полиция беспомощна перед волной насилия

Русская Германия. Ежедневно в Германии жертвами нападений становятся около 200 полицейских. В них кидают камни, их забрасывают петардами, бьют палками и железными прутьями. Почти во всех случаях нападающих устанавливают и привлекают к ответственности. Однако волну насилия это не останавливает, утверждает издание

В ночь на прошлую пятницу на строительстве парковки в микрорайоне Шпессард в восточной части города Дитценбах (земля Гессен) одновременно загорелись несколько мусорных контейнеров и экскаватор. Когда к месту возгорания прибыли первые пожарные расчеты и экипажи мобильных патрулей полиции, они были атакованы ожидавшей их в засаде большой группой молодежи. Около 50 человек стали метать в огнеборцев и стражей порядка заранее припасенные куски щебня. На помощь сотрудникам экстренных служб бросили несколько десятков бойцов полиции охраны общественного порядка в полной экипировке, место столкновения освещал прожектором полицейский вертолет. Тем не менее беспорядки продолжались около двух часов.

Итог противостояния впечатляет: кроме сгоревшего экскаватора, в ходе инцидента повреждены десяток машин пожарных, полиции и скорой помощи, общий ущерб составляет не менее 150 тысяч евро. Пострадавших нет, но из полусотни хулиганов задержаны всего три человека — двое за невыполнение требования полицейских покинуть место происшествия и один за метание камней (после установки их личностей и допросов они отпущены под подписку о невыезде). Куда делись, а главное — как смогли незаметно от десятков правоохранителей скрыться остальные 47 бузотеров — не сообщается.

Как позже заявил представитель полиции,

«поджог был организован для привлечения аварийных служб. Это была заранее спланированная провокация — нападавшие, заготовив груды щебня, ждали нашего прибытия. Обстоятельства происшествия пока не ясны — например, непонятно, к какому политическому лагерю и к какой группировке отнести нападавших. Ранее не было никаких свидетельств подготовки такого нападения».

Микрорайон Шпессарт для полиции Дитценбаха является «горячей точкой» уже десятилетия.

«Город реагировал на это проектами реконструкции и интеграции, но конфликты здесь были всегда, — признают в полиции. — В 2005 году название микрорайона несколько недель не сходило с газетных страниц — в Шпессарте неоднократно поджигали машины, а прибывавшие затем аварийные службы забрасывали камнями. Мы не исключаем, что пятничное ЧП может иметь связь с обнаружением несколькими днями раньше в подвале одной из многоэтажек в Шпессарте тайного склада краденых велосипедов и другого имущества».

Как отмечают в МВД Гессена, в последние годы полицейские, пожарные и медработники все чаще подвергаются физическому насилию. Так, в 2019 году ежедневно совершалось от пяти до шести нападений на полицейских. Всего же в прошлом году было зарегистрировано 2 тысячи 52 таких акта насилия. Аналогична ситуация и в целом по Германии.

В прошлый четверг в штаб-квартире Федерального ведомства криминальной полиции (ВКА) в Висбадене состоялась пресс-конференция, на которой были оглашены данные за 2019 год о росте насилия в отношении полицейских в Германии. Как следовало из отчета, представленного президентом ВКА Хольгером Мюнхом (Holger Münch), в 2019 году было зарегистрировано 36 тысяч 126 нападений на сотрудников полиции, что почти на 3 тысячи случаев, или на 8,6% больше, чем годом ранее. Жертвами насилия стали 69 тысяч 466 полицейских, что на 5,4% больше, чем в 2018 году.

«В среднем ежедневно в Германии жертвами насилия становятся 200 полицейских», — прокомментировал эти данные Мюнх, особо подчеркнув, что раскрываемость этого вида преступлений в 2019 году достигла 98,5%, а к ответственности привлечены 31 тысяча 194 подозреваемых, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году.

«С 2017 года за сопротивление и нападение на сотрудников правоохранительных органов и работников экстренных службы закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, — напомнил президент ВКА. — Но преступников это не останавливает. Эти ужасающие действия надлежит последовательно наказывать, потому что полицейские круглосуточно обеспечивают безопасность Германии», — провозгласил Хольгер Мюнх.

Что имелось в виду под словами «последовательно наказывать», он не уточнил. Но не может ведь быть, чтобы глава ВКА — сам профессиональный полицейский с более чем 40-летним стажем, — не знал действенных способов борьбы с этим видом преступности. Тем не менее по лишь ему известной причине он об этом на пресс-конференции не говорил.