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Лукавый противник или неудобный союзник? Эксперты о президенте Лукашенко 

Украина.ру 3 часа назад
Лукавый противник или неудобный союзник?
Фото: © Николай Петров/БелТА/ТАСС
В Белоруссии выборы. Президент страны Александр Лукашенко демонстрирует жёсткость: он сменил правительство и заявляет, что «отмороженную радикальную оппозицию» в республике ведут к власти на деньги российских олигархов
Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок. У него есть соперники. Для выдвижения своих кандидатов инициативным группам необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей граждан. Этот этап продлится до 19 июня. Ранее по всей Белоруссии прокатилась волна митингов в поддержку альтернативных кандидатов.
Но действительно ли тут видна рука российского крупного капитала? И почему отношения Москвы и Минска такие неровные, хотя Россия и Белоруссия входят в одно Союзное государство? Украина.ру выяснила, что по этому поводу думают эксперты.
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру выразил сомнения в том, что российские олигархи могут самостоятельно принимать участие в финансировании белорусской оппозиции.
«Они могут принимать участие в чем-то таком только по согласованию с российской властью, но представить себе, что российская власть хочет подорвать позиции Александра Лукашенко в Белоруссии, я не могу», — подчеркнул эксперт.
По его словам, «если позиции Лукашенко будут подорваны, то власть перейдет не к пророссийским политикам, а в рамках организованного майдана к проамериканским политикам». Поэтому российская власть, скрепя сердце, поддерживает Лукашенко как неудобного, но союзника, считает Марков.
По мнению политолога, белорусское общество опасается смены экономической модели в стране, опасается российских олигархов, и Лукашенко «просто пользуется этим образом демонизированных российских олигархов».
«Плюс, возможно, Александра Лукашенко обманывает американская агентура внутри белорусской власти, которая специально распространяет слухи о том, что какие-то белорусские политики финансируются Россией», — сказал эксперт, добавив, что эта внедрённая агентура «пытается манипулировать Александром Лукашенко, в том числе (пытается — Ред.) поссорить его с Россией».
«И для этого они, насколько я понимаю, придумывают довольно много информации для Александра Лукашенко о якобы недружественных действиях российской власти в отношении него лично», — пояснил Марков.
В свою очередь научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский в комментарии изданию Укриана.ру отметил, что «в принципе российский крупный бизнес очень заинтересован в широкой программе приватизации Белоруссии, так что определенная заинтересованность в поддержке кандидатов, обещающих либерализацию экономической политики, конечно, может быть».
По словам эксперта, антироссийская риторика Лукашенко — «это риторика отстаивания независимости страны». При этом не только президент, но и политическое сообщество Белоруссии считают, что основная угроза независимости страны исходит от России, поскольку «именно Россия требует углубления в интеграционные процессы двух стран».
«Поэтому лозунг отстаивания независимости естественным образом преобразуется в призывы к защите страны от российского влияния», — отметил эксперт.
Он добавил, что это «старая тема» и старый политический имидж президента Белоруссии:
«Среди белорусской оппозиции многие еще в конце нулевых годов согласились поддерживать Лукашенко именно потому, что видели в нем главного гаранта защиты белорусского суверенитета и независимости от России».
При этом, по мнению Неменского, такие далеко не новые выпады против Москвы не могут оказать качественно новое влияние на отношения России и Белоруссии.
Если на выборах президента Белоруссии победит не Лукашенко, а другой кандидат, российская сторона все равно сядет с ним за стол переговоров. Об этом рассказал изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его словам, тогда откроется новое небольшое окно возможностей, потому что с Лукашенко сейчас договариваться сложно — «в данной ситуации это человек, от которого совершенно не знаешь, чего ожидать».
Политолог добавил, что в настоящее время Россия демонстративно дистанцировалась от избирательной кампании в Белоруссии, да и в принципе не может существенно влиять на происходящие там процессы хотя бы в силу того, что у нее нет на территории республики никаких информационных инструментов.
Грозит ли Белоруссии «украинский сценарий»? Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что вряд ли. По его мнению, «для украинского сценария Белоруссии не хватает составных частей: олигархов и сильных пассионарных оппонентов у Лукашенко нет, благо он позаботился».
В то же время призывы к народу выходить на майдан, как в Украине, имеют место. Опасно играть с огнём, отметил белорусский политолог Александр Шпаковский.
«Беларусь — одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая за 30 лет своей суверенной истории не имеет внутренних конфликтов на своей территории, не воевала (я напомню, что Россия дважды воевала в Чечне), полностью контролирует свою территорию и не имеет разного рода сепаратистских анклавов, как в случае с Украиной, Молдовой или Грузией, а также не имеет конфликтов с соседями, как, например, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, и случаев насильственной смены власти», — сказал эксперт.
Он добавил, что «мир — это серьезное достижение, общество его ценит, а соответствующие органы будут этот мир защищать».
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Комментарии 2
В мире , Политика , СНГ , Статьи , Сергей Марков , Александр Шпаковский , Богдан Безпалько , Олег Неменский , Алексей Мухин , Александр Лукашенко , РАН , Минск , Москва
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