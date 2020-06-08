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Сенатор США обвинил Китай в попытках помешать созданию вакцины от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 6 часов назад
Китай пытается саботировать работу по созданию вакцины от коронавируса на Западе, заявил американский сенатор Рик Скотт.
Он заявил, что нужно «получить вакцину», но «есть свидетельства», что «коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить усилия» Запада «в этой области». По мнению сенатора, Пекин «не хочет, чтобы США, Англия и Европа оказались первыми».
Скотт заявил, что Китай «принял решение быть противником Америки и демократических государств», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Сенатор ссылается на американскую разведку. При этом он заявил, что не имеет права «вдаваться в детали».
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В мире , Видео , Рик Скотт , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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