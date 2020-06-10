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Джорджа Флойда похоронили 

Lenta.ru и ещё 11 52 минуты назад
Джорджа Флойда похоронили
Фото: Goran Tomasevic / REUTERS
В Хьюстоне (штат Техас, США) состоялись похороны Джорджа Флойда, умершего от рук полицейских. Об этом сообщает Reuters.
Церемонию прощания посетили множество людей. Среди них была мать Эрика Гарнера, погибшего при схожих обстоятельствах в 2014 году, а также родственники других жертв полицейского произвола.
Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден, записал видеообращение, в котором указал, что «слишком много чернокожих американцев просыпаются, зная, что они могут лишиться жизни».
«Мы не должны отворачиваться. Мы не можем оставить этот момент, думая, что можем снова отвернуться от расизма», — заявил он.
Также за пределами церкви были установлены два стола регистрации избирателей.
После церемонии прощания тело Флойда повезли на кладбище на конном катафалке. Его похоронили рядом со своей матерью.
В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
Позднее американским полицейским запретили применять удушающие захваты.
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Комментарии
В мире , Происшествия , США , Эрик Гарнер , Джозеф Байден
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