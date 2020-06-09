КНДР разорвала связи с Южной Кореей

КНДР больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, Пхеньян "выключает" все линии связи с Сеулом, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В сообщении говорится, что власти Южной Кореи привели "межкорейские отношения к конечной точке".
"Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что 8 июня на заседании по обзору работы отделов по южнокорейским делам зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор и первая заместительница заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами".
"И, рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом", — говорится в сообщении.
Согласно этому заявлению, с 12 часов 9 июня КНДР полностью "ликвидирует" коммуникационную линию с Южной Кореей.
"Нынешние меры являются шагом первого этапа после принятия решения о полном блокировании всех пространств для контакта с элементами Южной Кореи и ликвидации ненужных", — отмечается в сообщении.