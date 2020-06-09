КНДР оборвала связи с Южной Кореей

КНДР больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, поэтому Пхеньян «выключает» все каналы связи с Сеулом , передает ТАСС со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР «ликвидирует» все возможные линии связи с Южной Кореей в полдень 9 июня. Прекращение коммуникации — ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. Отмечается, что власти Южной Кореи с течением времени «вызывают только разочарование».