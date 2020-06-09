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КНДР заблокирует все каналы связи с Южной Кореей 

Мир24 и ещё 9 17 минут назад
КНДР оборвала связи с Южной Кореей
Фото: EPA
КНДР больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, поэтому Пхеньян «выключает» все каналы связи с Сеулом, передает ТАСС со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
КНДР «ликвидирует» все возможные линии связи с Южной Кореей в полдень 9 июня. Прекращение коммуникации — ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. Отмечается, что власти Южной Кореи с течением времени «вызывают только разочарование».
«Этот шаг (блокировка всех линий связи) станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий», — подчеркивается в сообщении.
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В мире , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян , Сеул
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