Трамп связал падение своего рейтинга с Россией

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"Если бы в течение трех лет я не подвергался постоянным преследованиям путем фальшивых и незаконных расследований, я бы был выше Сонного Джо и ничего не делающих демократов на 25 пунктов", — написал Трамп.

По его словам, данная ситуация является несправедливой, но это никак не возможно изменить.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года.

Согласно текущим оценкам, электоральный рейтинг Джо Байдена выше, чем у Дональда Трампа примерно на 5,5%.