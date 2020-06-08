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Трамп: мой рейтинг был бы выше, чем у Байдена, если бы не дело о связях с РФ 

Газета.Ru и ещё 1 15 минут назад
Трамп связал падение своего рейтинга с Россией
Фото: © EPA
Президент США Дональд Трамп считает, что его электоральный рейтинг мог бы быть выше, чем у вице-президента Джо Байдена на 25%, если бы не расследования демократов о его "связях с Россией". Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
"Если бы в течение трех лет я не подвергался постоянным преследованиям путем фальшивых и незаконных расследований, я бы был выше Сонного Джо и ничего не делающих демократов на 25 пунктов", — написал Трамп.
По его словам, данная ситуация является несправедливой, но это никак не возможно изменить.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года.
Согласно текущим оценкам, электоральный рейтинг Джо Байдена выше, чем у Дональда Трампа примерно на 5,5%.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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