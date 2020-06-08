Мадуро назвал «настоящих друзей» Венесуэлы 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями Боливарианской Республики, поскольку оказывают ей всестороннюю помощь. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в Каракасе.
"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они — настоящие друзья [Венесуэлы]", — сказал Мадуро, выступление которого транслировалось в эфире государственного телевидения.
Он напомнил, что США предлагали помощь в размере $20 млн
"Ни один доллар не пришел", — подчеркнул Мадуро.