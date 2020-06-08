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Мадуро назвал «настоящих друзей» Венесуэлы 

ТАСС и ещё 1 49 минут назад
Мадуро назвал «настоящих друзей» Венесуэлы
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями Боливарианской Республики, поскольку оказывают ей всестороннюю помощь. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в Каракасе.
"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они — настоящие друзья [Венесуэлы]", — сказал Мадуро, выступление которого транслировалось в эфире государственного телевидения.
Он напомнил, что США предлагали помощь в размере $20 млн
"Ни один доллар не пришел", — подчеркнул Мадуро.
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В мире , Конфликты , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , Иран , Китай , Куба
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