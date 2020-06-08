Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России, — сказал политик в интервью Daily Express.

По его словам, Берлин, «привязывая свою промышленную мощь» к российской энергетической сети, становится более подверженным влиянию Москвы. В этой ситуации Лондон должен «выйти на сцену и похоронить газопровод раз и навсегда», уверен Кавчински.

Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили, — заявил политик.