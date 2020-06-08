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Германию в Лондоне обвинили в предательстве из-за «Северного потока — 2» 

News.ru 44 минуты назад
Член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что Германия предала Евросоюз, не отказавшись от сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Так он прокомментировал сообщения о готовящихся в США новых санкциях против газопровода.
Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России, — сказал политик в интервью Daily Express.
По его словам, Берлин, «привязывая свою промышленную мощь» к российской энергетической сети, становится более подверженным влиянию Москвы. В этой ситуации Лондон должен «выйти на сцену и похоронить газопровод раз и навсегда», уверен Кавчински.
Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили, — заявил политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Добиваясь этого, Вашингтон оказывает на Берлин «колоссальное давление» по энергетическим вопросам, добавила она.
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В мире , Видео , Европа , Дэниел Кавчински , Мария Захарова , Парламент Великобритании , МИД , ЕС , НАТО
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