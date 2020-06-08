Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампу приписали признание в незаконном вторжении США в Ирак 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Трампу приписали признание в незаконной атаке на Ирак
Фото: REUTERS/Leah Millis
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас приписал президенту США Дональду Трампу признание в незаконном вторжении американских войск в Ирак. С таким мнением Арреас выступил в своем Twitter.
«Это признание в том, что [США] спровоцировали войну под фальшивым предлогом. Они убили более миллиона человек, разрушили всю страну. Это преступление против человечности», — заявил глава МИД.
Так он ответил на запись Трампа в Twitter, где тот обвинил бывшего главу Госдепартамента Колина Пауэлла в том, что из-за его жесткой риторики США ввязались в затяжную войну.
«Разве это не Пауэлл сказал, что у Ирака было "оружие массового уничтожения"? У них ничего не было, но мы все равно пошли на войну!» — написал американский лидер.
он отреагировал на то, что бывший глава Госдепартамента решил проголосовать за Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на грядущих выборах, бывшего вице-президента страны.
В 2003 году Пауэлл призывал членов Совбеза ООН принять действия в отношении Ирака. Тогда Вашингтон утверждал, что на территории страны находятся огромные запасы биологического оружия, среди которых, к примеру, сибирская язва. В 2003 году началась военная операция США и ее стран-союзников против Ирака.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня Макгрегор объявил о завершении карьеры Макгрегор объявил о завершении карьеры Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов
Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , США , Джозеф Байден , Колин Пауэлл , Дональд Трамп , МИД , Демократическая партия США , Совбез ООН , Госдеп США , Венесуэла , Ирак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ изменили требования к перевозке опасных грузов
В РФ изменили требования к перевозке опасных грузов
«Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!»
«Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!»
ТЦ в Москве открылись
ТЦ в Москве открылись
К Земле летит опасный астероид
К Земле летит опасный астероид
Колонна техники США вошла в Сирию
Колонна техники США вошла в Сирию
Видео
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение