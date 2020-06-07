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США решили запастись ураном из-за России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
США решили запастись ураном из-за России и Китая
Фото: Reuters
США теряют лидерство в области атомной энергетики из-за России и Китая, заявил глава американского минэнерго Дэн Бруйетт.
Бруйетт заявил, что «на протяжении более чем семи десятилетий после того, как Америка расщепила атом, она лидировала в мире в области ядерной энергетики и развития ядерных технологий», но сейчас это «преимущество явно утрачивается», передает ТАСС со ссылкой на Casper Star-Tribune.
Он отметил, что «по всему миру» компании США «сталкиваются со все более жесткой и несправедливой конкуренцией» со стороны госпредприятий, «в том числе России и Китая».
Бруйетт призвал предпринять «рассчитанные на перспективу» меры, которые позволят увеличить добычу урана в США. Белый дом в проекте бюджета на 2021 финансовый год уже запросил 150 млн долларов на формирование уранового резерва, который «будет создан за счет закупок урана у американских компаний».
По словам министра, «резерв обеспечит стратегически важные потребности ядерного топливного цикла и станет гарантией доступности урана в случае нарушения поставок».
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Комментарии
В мире , США , Минэнерго , ИТАР-ТАСС , Китай
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