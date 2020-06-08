«Власть завралась о биолабораториях США на Украине»

Он отметил, что биолаборатории изучают опасные инфекции, а также создают биологическое оружие и осуществляют расследовательскую деятельность.

"Власть окончательно завралась в вопросах функционирования американских биолабораторий на Украине", — сказал Кузьмин.

Депутат рассказал, что партия направляла запрос по этому вопросу президенту Украины Владимиру Зеленскому , который перенаправил его премьеру, а тот — министерству здравоохранения

Как добавил Кузьмин, минздрав дал "два взаимоисключающих ответа". Так, согласно первому, "американские биологические лаборатории отсутствуют" на Украине, а второй утверждает, что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность на Украине".