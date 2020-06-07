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В США обвинили Китай в попытке помешать разработке вакцины от коронавируса 

ИА Regnum 1 час назад
США обвинили КНР в воспрепятствовании разработке вакцины
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор американского штата Флорида Рик Скотт заявил, что Китай пытается помешать разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 8 июня сообщает BBC.
«Мы нуждаемся в получении вакцины. Однако у нас есть данные о том, что Китай пытается препятствовать нашим усилиям в данном направлении», — отметил политик в интервью телеканалу.
Скотт подчеркнул, что КНР не хочет, чтобы Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз были первыми в создании вакцины.
Напомним, вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. После чего инфекция распространилась на всю планету, вынудив правительства многих стран ввести карантинные меры.
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В мире , Рик Скотт , ЕС , Китай , США
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