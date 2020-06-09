Эксперты изучили спутниковые снимки прибольничных парковок в китайском Ухане, который стал первым очагом распространения инфекции.

Эксперты изучили спутниковые снимки прибольничных парковок в китайском Ухане, который стал первым очагом распространения инфекции. Исследователи обнаружили резкое увеличение трафика на парковках с августа по декабрь 2019 года.