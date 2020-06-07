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Власти Белоруссии хотят оградить граждан от «вредной» информации 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Белорусов оградят от «вредной» информации
Фото: Reuters
Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий рассказал о стратегии работы ведомства в Интернете. По его словам, власти хотят оградить граждан от данных, которые вредят государству.
Министерство будет «корректировать» деятельность СМИ. В результате журналисты будут чётко доводить госполитику, сказал он в эфире телеканала СТВ.
Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьёзно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна, — подчеркнул он.
Политик отметил, что людям нужно дать ясное понимание того, что происходит. Цифровой шум влияет на граждан и задача государственных СМИ разрушить его, уверен он.
Как писал NEWS.ru, правительство республики ушло в отставку 3 июня после обещания Лукашенко перетасовать состав кабмина, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов».
На следующий день президент назначил премьер-министром Романа Головченко — бывшего председателя Государственного военно-промышленного комитета.
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В мире , СНГ , Роман Головченко
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