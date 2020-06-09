Европейская страна собралась открыть границы

Польша , вероятно, скоро откроет свои границы, закрытые из-за пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.

В марте текущего года в связи с распространением коронавируса власти Польши приняли решение закрыть свои внешние границы. Это решение несколько раз продлялось и действует до 14 июня.

"Сегодня эта тема будет обсуждаться на заседании совета министров. Мы примеряемся к тому, чтобы восстановить движение через границу. Вопрос в диапазоне — или это будут ближайшие соседи, или полная шенгенская зона — это будет решение господина премьера и совета министров", — сказал Шумовский.

"В то же время мы уже сейчас видим, что уровень распространения вируса приближается к похожему уровню среди европейских стран. Так что, думаю, что скоро нас ожидает открытие границ", — заявил он.

По данным Минздрава, Польши общее количество выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 27 тысяч, 1166 человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.