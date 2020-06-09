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Польша может скоро открыть свои границы 

РИА Новости и ещё 9 3 часа назад
Европейская страна собралась открыть границы
Фото: РИА Новости
Польша, вероятно, скоро откроет свои границы, закрытые из-за пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.
В марте текущего года в связи с распространением коронавируса власти Польши приняли решение закрыть свои внешние границы. Это решение несколько раз продлялось и действует до 14 июня.
"Сегодня эта тема будет обсуждаться на заседании совета министров. Мы примеряемся к тому, чтобы восстановить движение через границу. Вопрос в диапазоне — или это будут ближайшие соседи, или полная шенгенская зона — это будет решение господина премьера и совета министров", — сказал Шумовский.
"В то же время мы уже сейчас видим, что уровень распространения вируса приближается к похожему уровню среди европейских стран. Так что, думаю, что скоро нас ожидает открытие границ", — заявил он.
По данным Минздрава, Польши общее количество выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 27 тысяч, 1166 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
В мире , COVID-19 , Польша
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