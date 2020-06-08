Эрдоган обсудил с Трампом беспорядки в США 

В ходе разговора лидеры двух стран обсуждали ряд вопросов, в том числе массовые беспорядки в США. Эрдоган высказал мнение, что к беспорядкам в США также якобы причастна Рабочая партия Курдистана , которую в Турции считают террористической организацией.

Что на это сказал Трамп не уточняется.

Напомним, что Эрдоган давно добивается от США признания Рабочей партии Курдистана в качестве террористической организации. Однако курды до недавнего времени были верными союзниками США на Ближнем Востоке.