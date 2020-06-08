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Эрдоган обсудил с Трампом беспорядки в США 

ИА Regnum и ещё 6 1 час назад
Эрдоган обсудил с Трампом беспорядки в США
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.
В ходе разговора лидеры двух стран обсуждали ряд вопросов, в том числе массовые беспорядки в США. Эрдоган высказал мнение, что к беспорядкам в США также якобы причастна Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.
Что на это сказал Трамп не уточняется.
Напомним, что Эрдоган давно добивается от США признания Рабочей партии Курдистана в качестве террористической организации. Однако курды до недавнего времени были верными союзниками США на Ближнем Востоке.
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В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Массовые беспорядки , Генеральный прокурор , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Рабочая партия Курдистана
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