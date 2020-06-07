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Трамп поручил вывести из Вашингтона силы Нацгвардии США 

RT на русском 1 час назад
Трамп поручил вывести из Вашингтона силы Нацгвардии
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что он поручил начать вывод сил Национальной гвардии США из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами.
«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда всё находится под полным контролем», — заявил Трамп.
По его словам, бойцы Нацгвардии в случае необходимости смогут «быстро вернуться».
Также он заявил, что «прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось».
1 июня в Белом доме заявили, что Трамп принял решение направить дополнительные федеральные силы для подавления беспорядков.
Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
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В мире , Дональд Трамп , США
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