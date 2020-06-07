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Абрамович купил картину «Крик» Мунка 

Аргументы Недели и ещё 9 54 минуты назад
Абрамович купил знаменитую картину Мунка за $120 млн
Фото: РИА Новости
Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик». За шедевр норвежского живописца российский миллиардер отдал 120 миллионов долларов.
Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life. Купленный Абрамовичем вариант полотна — единственный, находящийся в частной коллекции. Торги проходили еще 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена составила 50 миллионов долларов. Через 15 минут после начала торгов из семи претендентов остался один.
«Крик» Мунка известна как символ «экспрессионизма», все четыре картины создавались норвежским художником в период с 1893 по 1910 годы.
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В мире , Другое , Роман Абрамович
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