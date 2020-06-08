Найдена скрытая причина погромов в США 

Для предотвращения вандализма в кварталах американских городов, населенных преимущественно темнокожими, необходимо пересмотреть стоимость расположенной в них недвижимости. Скрытую причину погромов в США нашли эксперты Брукингского института (Brookings Institution), о ней говорится в статье, опубликованной на сайте исследовательского центра.

По мнению экспертов, жилье и другие объекты в зонах проживания афроамериканцев сильно недооценены.

«Расизм негативным образом повлиял на рыночную стоимость имущества в районах с темнокожим населением», — отмечается в статье.

Эксперты полагают, что отчасти именно поэтому афроамериканцы нещадно громят магазины и прочие здания: «нет ничего особенного в том, что уничтожается не ценимое обществом имущество».

«Девальвация жизни темнокожих подливает масла в огонь в наших городах. Чтобы убедить протестантов в том, что не стоит сжигать здания, нужно вернуть в их стоимость долю, отнятую расизмом», — подчеркивают авторы материала.

В среднем дома в зонах городов США, где преобладает темнокожее население, недооценены на 48 тысяч долларов, подсчитали эксперты. В районе Миннеаполиса, где был убит полицейским Джордж Флойд, домовладения на 21 процент дешевле, чем сопоставимые по качеству объекты в «белых» локациях города. Ежегодно дома в «темнокожих» кварталах недооценивают в общей сложности на 156 миллиардов долларов, отмечается в статье.

«Этих денег хватило бы на организацию 4,4 миллиона бизнесов или на то, чтобы оплатить высшее образование 8,1 миллиона человек», — резюмируют в Брукингском институте.

Волна протестов захлестнула Миннеаполис и ряд других городов США в конце мая, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.