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Найдена скрытая причина погромов в США 

Lenta.ru и ещё 5 41 минуту назад
Найдена скрытая причина погромов в США
Фото: Reuters
Для предотвращения вандализма в кварталах американских городов, населенных преимущественно темнокожими, необходимо пересмотреть стоимость расположенной в них недвижимости. Скрытую причину погромов в США нашли эксперты Брукингского института (Brookings Institution), о ней говорится в статье, опубликованной на сайте исследовательского центра.
По мнению экспертов, жилье и другие объекты в зонах проживания афроамериканцев сильно недооценены.
«Расизм негативным образом повлиял на рыночную стоимость имущества в районах с темнокожим населением», — отмечается в статье.
Эксперты полагают, что отчасти именно поэтому афроамериканцы нещадно громят магазины и прочие здания: «нет ничего особенного в том, что уничтожается не ценимое обществом имущество».
«Девальвация жизни темнокожих подливает масла в огонь в наших городах. Чтобы убедить протестантов в том, что не стоит сжигать здания, нужно вернуть в их стоимость долю, отнятую расизмом», — подчеркивают авторы материала.
В среднем дома в зонах городов США, где преобладает темнокожее население, недооценены на 48 тысяч долларов, подсчитали эксперты. В районе Миннеаполиса, где был убит полицейским Джордж Флойд, домовладения на 21 процент дешевле, чем сопоставимые по качеству объекты в «белых» локациях города. Ежегодно дома в «темнокожих» кварталах недооценивают в общей сложности на 156 миллиардов долларов, отмечается в статье.
«Этих денег хватило бы на организацию 4,4 миллиона бизнесов или на то, чтобы оплатить высшее образование 8,1 миллиона человек», — резюмируют в Брукингском институте.
Волна протестов захлестнула Миннеаполис и ряд других городов США в конце мая, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.
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В мире , Институт Брукингса , США
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