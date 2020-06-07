В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 48 630 

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 879 до 48 630, умерли еще шесть человек, всего скончались 269 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.

По данным на субботу, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составляло 47 751, умерших — 263. В последнюю неделю суточный прирост новых случаев инфицирования снизился и составляет менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.

"Зарегистрированы 48 630 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 622 313 тестов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным пресс-службы, на 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Это на 632 человека больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф