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В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 48 630 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 48 630
Фото: РИА Новости
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 879 до 48 630, умерли еще шесть человек, всего скончались 269 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
По данным на субботу, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составляло 47 751, умерших — 263. В последнюю неделю суточный прирост новых случаев инфицирования снизился и составляет менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрированы 48 630 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 622 313 тестов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, на 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Это на 632 человека больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , ВОЗ
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