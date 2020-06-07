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СМИ: Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию 

ТАСС и ещё 12 28 минут назад
Стало известно местонахождение Скрипалей
Фото: Dylan Martinez - WPA Pool/Getty Images
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.
По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили "помощь для того, чтобы начать новую жизнь". В прошлом году британские СМИ сообщали о том, что отца и дочь могут переселить в одну из стран, входящих в разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes). Помимо Великобритании, это Австралия, Канада, Новая Зеландия и США. До этого The Sunday Times писала о том, что британская разведка обсуждает с коллегами из ЦРУ возможность переправить Скрипалей в США.
The Sunday Times отмечает, что Скрипали, скорее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными. При этом бывший сосед Сергея Скрипаля Росс Кассиди заявил газете, что в декабре получил от него открытку. Тот поздравлял его с Рождеством. Именно Кассади и его жена отвезли Скрипаля в аэропорт Хитроу, чтобы забрать оттуда Юлию за день до того, как россияне подверглись воздействию отравляющего вещества. Супруги Кассади больше десяти лет дружили со Скрипалями и стали единственными гражданскими лицами, получившими разрешение навестить Юлию Скрипаль в больнице после предполагаемого отравления.
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщала о том, что тот дважды звонил ей весной 2019 года, а в июне того же года разговаривал по телефону со своей матерью Еленой.
4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по заявлениям британской стороны, подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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Комментарии 4
В мире , Юлия Скрипаль , Сергей Скрипаль , Виктория Скрипаль , ГРУ , ЦРУ , Sunday Times , Новая Зеландия , Великобритания
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