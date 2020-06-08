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Германия призвала Евросоюз к созданию стратегии в отношении Китая 

Профиль и ещё 3 1 час назад
Германия призвала Евросоюз опеределиться с Китаем
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Евросоюз создать единую стратегию, которую в будущем можно было бы применить в отношении Китая. По его словам, европейским странам необходимо выстраивать с КНР отношения, исходя не только из экономических, но и из политических соображений.
«Мы нуждаемся в единой европейской стратегии, чтобы защищать наши свободные ценности», — заявил он и добавил, что в скором времени Китай станет «сверхдержавой».
Помимо этого Маас обратил внимание на ситуацию с коронавирусом. По его словам, вопрос статистики заражений в Китае очень сложный.
«Разумеется, нам необходима полная прозрачность, чтобы можно было прояснить происхождение вируса. Я уверен, что в конечном итоге это и в интересах Китая», — 6 июня передало слова министра издание Bild.
Ранее стало известно, что китайские ученые выдвинули сенсационную версию происхождения коронавируса. Они изучили образцы с рынка морепродуктов в Ухане, который все это время считался источником вспышки COVID-19, и не обнаружили в них следы инфекции.
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В мире , Азия , Европа , ЕС , Германия , Китай
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