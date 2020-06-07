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В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы 

Газета.Ru и ещё 2 28 минут назад
Мужчина расстрелял людей на заправке в Эстонии
Фото: РИА Новости
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
В результате два человека были убиты, еще трое ранены, в том числе двое детей.
По предварительной версии, 32-летний мужчина на легковом автомобиле сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. Позже он вернулся и открыл стрельбу по мотоциклисту, который скончался от полученных ранений. Подозреваемый также открыл стрельбу по проезжавшему мимо автомобилю, где находились мужчина, женщина и двое детей трех и пяти лет. Женщина погибла, мужчина и дети ранены и находятся в больнице.
В настоящее время подозреваемый задержан.
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В мире , Происшествия , РИА Новости , Эстония
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