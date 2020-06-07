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Мужчина расстрелял людей на заправке в Эстонии 

Майк Габриелян и ещё 9 23 минуты назад
Мужчина расстрелял людей на заправке в Эстонии
Фото: РИА Новости
ЧП в Эстонии. Преступник по непонятным пока причинам открыл по людям огонь на автозаправке. Погибли двое взрослых. В тяжелом состоянии два малыша, 3 и 5 лет. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
«32-летний мужчина на автомобиле Subaru сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. После этого он вернулся и открыл рядом с АЗС стрельбу по мотоциклисту, который умер на месте. Подозреваемый также открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что женщина погибла от полученных ран в карете скорой. Дети (трех и пяти лет) ранены, сейчас они в больнице в тяжелом состоянии. Мужчина, получивший ранение, уже выписан.
Местные чиновники говорят, что одна пуля попала полицейского. Но его защитил шлем и страж порядка не пострадал.
«У стрелявшего действующих наказаний нет, но есть погашенные. Также у него было найдено несколько видов зарегистрированного огнестрельного оружия», -пишет Delfi.
У органов правопорядка есть основания полагать, что подозреваемый «употребил алкоголь и что-то еще». Точные обстоятельства выяснит следствие.
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Его имя не разглашается. Ранее мог состоять в Кайтселийт (Союз обороны Эстонии) — военизированной эстонской организации. Власти считают, что мотоциклист, скорее всего, стал свидетелем аварии и поехал за нарушителем. Автомобиль же просто подвернулся стрелявшему под руку.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне пытались отбить у полиции мужчину, убившего сына.
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В мире , Происшествия , РИА Новости , Эстония
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